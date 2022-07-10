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Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев

Британский энергорегулятор Ofgem в апреле повысил ценовой порог на газ и электричество для потребителей с 1277 (около 94 тысяч рублей) до 1971 фунтов стерлингов в год из-за резкого роста мировых цен на природный газ.
РИА Новости
По оценкам экспертов, подобное повышение цен может "ввергнуть в нищету миллионы людей", поэтому британским семьям потребуется гораздо больше помощи от государства в "катастрофическую" зиму, указывает The Daily Mail.
РИА Новости
Отмечается, что последний прогноз компании показал резкий рост по сравнению с предыдущими оценками.
РИА Новости
Многие операторы отрасли сообщили, что планируют ограничить объем предоставляемых услуг, сократить персонал и снизить температуру воды в бассейнах.
Москва 24

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Аналитики предрекли британцам «катастрофическую» зиму и «миллионы» нищих
Вечерняя Москва21:30
Британцам предрекли тяжелую зиму и миллионы нищих из-за роста цен
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Общественная служба новостей21:13
Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев
Газета.Ru21:23
Daily Mail: резкий рост цен на электроэнергию грозит ввергнуть в нищету миллионы британцев
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