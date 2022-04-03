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Daily Mail: ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт

Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений, начавшийся еще в прошлом году из-за пандемии, пишет Daily Mail.
РИА Новости
Профсоюзы также жалуются на дефицит продукции.
РИА Новости
"Рост цен на газ сказывается на стоимости кирпичей и изоляционных материалов", — указывает издание.
РИА Новости
Производители перестали получать сталь, железо и уголь из России из-за нарушений в логистике.
Народные новости

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Стоимость ремонта резко повысилась в Великобритании
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Daily Mail: цены на ремонт помещений резко выросли в Великобритании
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В Великобритании возросли цены на ремонт
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Daily Mail: Конфликт на Украине вызвал рост цен на ремонт жилых помещений в Британии
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Daily Mail: ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт
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Минобороны России сообщило об уничтожении стоянки авиатехники в пригороде Николаева

ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе.
ТАСС12:54

Минобороны РФ назвало провокацией сообщения о причастности военных к убийствам в Буче

Министерство обороны России опровергает информацию о причастности российских военных к убийству мирных жителей в городе Буча Киевской области.
Коммерсантъ12:38

Кадыров возмутился тем, что Песков назвал Урганта большим патриотом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал в Telegram слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о телеведущем Иване Урганте.
Газета.Ru12:26

Глава Минэкономики Словакии Сулик допустил возможность оплаты за российский газ в рублях

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.
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Президент Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности

Украина пока не получила ни от кого, включая США, гарантий безопасности, которых добивается для урегулирования с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью CBS.
РИА Новости12:47

Госсекретарь Блинкен допустил снятие с России санкций по итогам переговоров с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта.
РИА Новости11:57

Бастрыкин поддержал идею создания трибунала по военным преступлениям в Донбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею о создании трибунала по оценке преступлений киевского режима в Донбассе.
RT на русском12:29

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения памятника в польском Гданьске

«Председатель Следственного комитета России поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту осквернения в Гданьске памятника, установленного в память о советских и польских танкистах, освобождавших Польшу от нацистов», — говорится в сообщении на сайте СК России.
RT на русском12:04

Замсекретаря СБ Попов заявил, что США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

Американские власти за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда".
РИА Новости12:19

Кинолог Голубев заявил о важности сбалансированного питания для здоровья пожилых собак

Специалист утверждает, что сбалансированное питание имеет важное значение для здоровья пожилых собак.
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