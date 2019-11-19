Футбол

Инфо24Инфо24Daily Mail: у России могут отнять право проведения матчей Евро-2020

Британская газета Daily Mail со ссылкой на свой анонимный источник предполагает, что Россия может лишиться права на проведение домашних матчей футбольного чемпионата Европы в 2020 году.
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Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?

Sport24.ru19 ноября в 14:35

Правда ли, что Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020?

Чемпионат19 ноября в 13:00

СМИ сообщили об угрозе лишения России права проведения Евро-2020

РБК19 ноября в 09:49

Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года

Эхо Москвы19 ноября в 10:30

Daily Mailу: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Газета.Ru19 ноября в 10:26

Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА

Бомбардир.ру19 ноября в 08:32

Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

RT на русском19 ноября в 08:17
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Космос

Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний

Pravda.Ru 04:15
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Происшествия

Специалисты не нашли причины вони в петербургском районе Купчино

REGNUM 09:09
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Общество

В Кремле состоялась церемония вручения наград

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Вести.Ru 10:16
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Политика

Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
RT на русском 13:14
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Гаджеты

Стало известно, как можно использовать старый смартфон

Astera 11:18
Политика

Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ

Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
RT на русском 14:36
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Космос

У России появится новая группировка геодезических спутников

3DNews 01:00
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Происшествия

Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован

Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
RT на русском 12:48
Политика

Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России

Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.
Деловое.ТВ 08:55
Армия и оружие

Жуткие кадры: разорванные тела и обугленные трупы — жестокие массовые убийства на севере Сирии

«Не стоит говорить, что столь масштабная кража зерна у местного населения ставит регион на порог голода, усугубляя и так сложную гуманитарную обстановку», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Rusvesna.su вчера в 20:19
Футбол

Влашич тренируется в общей группе ЦСКА

Bookmaker-ratings.ru 09:39
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 03:00
Экономика

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС 13:03
Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия 13:02
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус показали первый утренник дочери

Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
Экспресс газета 12:58
Происшествия

Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд

В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Lenta.ru 11:30
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Космос

Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии

Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
Вести.Наука 08:17
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус вчера в 18:22
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Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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