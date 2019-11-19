Футбол
Инфо24Daily Mail: у России могут отнять право проведения матчей Евро-2020
Британская газета Daily Mail со ссылкой на свой анонимный источник предполагает, что Россия может лишиться права на проведение домашних матчей футбольного чемпионата Европы в 2020 году.
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Англичане снова пишут, что сборную России не допустят на крупный турнир. Что, опять?
Sport24.ru19 ноября в 14:35
Россию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года
Эхо Москвы19 ноября в 10:30
Daily Mail: России грозит запрет на проведение домашних матчей Евро-2020 в случае отстранения РУСАДА
Бомбардир.ру19 ноября в 08:32
Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала
RT на русском19 ноября в 08:17
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Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ
Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Политика
Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России
Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.
Армия и оружие
Жуткие кадры: разорванные тела и обугленные трупы — жестокие массовые убийства на севере Сирии
«Не стоит говорить, что столь масштабная кража зерна у местного населения ставит регион на порог голода, усугубляя и так сложную гуманитарную обстановку», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Футбол
Влашич тренируется в общей группе ЦСКА
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Экономика
Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери
Харламов и Асмус показали первый утренник дочери Супружеская чета побывала на ответственном мероприятии Анастасии Харламовой.
Происшествия
Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд
В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Космос
Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии
Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
Технологии