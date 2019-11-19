Британская газета Daily Mail со ссылкой на свой анонимный источник предполагает, что Россия может лишиться права на проведение домашних матчей футбольного чемпионата Европы в 2020 году.

Daily Mail: у России могут отнять право проведения матчей Евро-2020

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