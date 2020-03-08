Общество

Газета.RuГазета.RuDaily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Не понравились им ни требования к конкурсанткам, ни выбор жюри. Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции. На этот раз под раздачу попали конкурсы красоты, организуемые в структурах силовых ведомств в преддверии Международного женского дня 8 Марта.
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В Daily Mail посчитали сексистскими конкурсы красоты в армии и полиции России

Lenta.ru04:53

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской полиции

РЕН ТВ03:32

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

РИА Новостивчера в 23:45

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Газета.Ru03:21

Британская пресса раскритиковала конкурсы красоты в российских войсках

News.ru01:27

Британский таблоид обвинил в сексизме конкурсы красоты в Российской армии и полиции

Life.ru00:47

Британский таблоид обвинил в сексизме конкурсы красоты в российской армии

REGNUM02:47
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Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
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