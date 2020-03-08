Не понравились им ни требования к конкурсанткам, ни выбор жюри. Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции. На этот раз под раздачу попали конкурсы красоты, организуемые в структурах силовых ведомств в преддверии Международного женского дня 8 Марта.

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

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