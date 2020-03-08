Общество
Газета.RuDaily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Не понравились им ни требования к конкурсанткам, ни выбор жюри. Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции. На этот раз под раздачу попали конкурсы красоты, организуемые в структурах силовых ведомств в преддверии Международного женского дня 8 Марта.
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Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Футбол
«Локомотив» надеется на скидку от «Интера» по выкупу Жоау Мариу
«Локомотив» надеется оставить в команде полузащитника Жоау Мариу, сообщает FCInterNews.It.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Греции превысило 60
В Греции уже 66 человек заражены коронавирусом, сообщает Минздрав страны. 7 марта объявлено о 21 новом случае заражения.
Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Происшествия
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Наука
Половина песчаных пляжей полностью исчезнет в течение 80 лет
В течение ближайших 80 лет на земле может исчезнуть около половины всех пляжей из песка.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Общество
Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани
Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Хоккей
Сборная Казахстана может пропустить чемпионат мира по хоккею
Участие сборной Казахстана в чемпионате мира по хоккею находится под сомнением из-за коронавирусной инфекции.
Единоборства
Вейли победила Енджейчик и защитила чемпионский пояс UFC
Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.
Биатлон
Сборная России стала пятой в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии
Женская сборная России по биатлону финишировала пятой в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.
Футбол
Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина
Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Политика
В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах
Han Yan / Globallookpress Комиссия по стандартам британского парламента проведет предварительное расследование по факту новогоднего отдыха премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на "острове миллионеров" в Карибском море.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Происшествия
Ракова рассказала о поиске знакомых пациента с коронавирусом
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления вируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Хоккей
СКА обыграл «Витязя» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Петербургский СКА выиграл у «Витязя» из Московской области в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Гаджеты
Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Здоровье
В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.