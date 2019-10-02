Армия и оружие
ИноСМИDaily Sabah: Турция планирует выселить 2 миллиона беженцев
Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии. Об этом, как сообщает Daily Sabah, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Турция готова к проведению операции по созданию «зоны безопасности» в Сирии
Красная весна01 октября в 18:08
Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии
Московский Комсомолец Турция02 октября в 02:01
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Космос
Для полетов в дальний космос в России создадут «надувной бублик»
По прогнозу специалистов, парус позволит космическим аппаратам двигаться на порядок быстрее, чем космический зонд «Вояджер-1» — самый быстрый из покидающих Солнечную систему космический аппарат и наиболее удаленный от Земли объект из созданных человеком.
Московский Комсомолец вчера в 07:04
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза 01:16
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Политика
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Политика
Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе
Инфорос вчера в 07:19
Происшествия
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Футбол
Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси
Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.
Вести.Ru вчера в 16:55
Космос
Огненный шар над Чили не был метеоритом
Несколько дней назад над Чили заметили пролетающий в небе огненный шар, излучающий яркое свечение.
Goroday.ru 03 октября в 10:57
Армия и оружие
Израильские ядерные ракеты оказались под российским куполом
Avia.pro 03 октября в 23:17
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
REGNUM 11:40
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Происшествия
Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик
В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.
Московский Комсомолец вчера в 03:00
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие
Турция заявила о готовности начать военную операцию в Сирии
4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.
Известия 07:02
Театры
«Ленком» после смерти Захарова возглавит Марк Варшавер
Марк Варшавер является директором театра. После смерти Марка Захарова он будет отвечать и за программу творческого коллектива.
ТК Звезда 07:40
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Анна на протяжении целого месяца хранила молчание.
Живая Кубань 11:50
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27