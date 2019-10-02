Политика
ИноСМИDaily Sabah: Турция планирует выселить 2 миллиона беженцев
Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии. Об этом, как сообщает Daily Sabah, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Турция готова к проведению операции по созданию «зоны безопасности» в Сирии
Красная весна01 октября в 18:08
Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии
Московский Комсомолец Турция02 октября в 02:01
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ 13:07
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 15:56
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Правительство Нидерландов обязано изучить роль Киева в крушении рейса MH17. Этого потребовали депутаты голландского парламента.
Московский Комсомолец 02 октября в 02:32
Экология
Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 04:51
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily вчера в 04:01
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Политика
В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР
Делегации КНДР и США сегодня провели официальные рабочие переговоры в Стокгольме впервые после февральского саммита в Ханое.
Говорит Москва 15:16
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК 03:00
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак»
В России отзывают из аптек лекарство от язвы желудка «Зантак» из-за содержания в нем канцерогенов.
Вечерний курьер 03 октября в 09:14
Происшествия
Во Львове при аварийной посадке погиб почти весь экипаж Ан-12
В аэропорту Львова 4 октября совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12, следовавший из испанского города Виго.
Уралинформбюро вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Общество
Проживание в прибрежной местности улучшает психическое здоровье
МКБ-11 вчера в 06:10
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Авто
В РФ стартовали продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором
Как сообщает пресс-служба компании, в России представили новую версию кроссовера Chery Tiggo 4, которая получила название Cosmo.
Тарантас Ньюс 03 октября в 09:53
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Кино
Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel
Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° 14:32
Армия и оружие
ВМС США испытали противокорабельную ракету
Военно-морские силы США успешно испытали противокорабельную ракету NSM в рамках учений в прибрежных водах острова Гуам.
Национальная служба новостей вчера в 13:46
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Genoa на микроархитектуре Zen 4 будут поддерживать память DDR5 и шину PCIe 5.0
Кстати, раз добавление поддержки DDR5 связано с переходом на Zen 4, можно предположить, что процессоры линеек AMD Ryzen и Threadripper на базе Zen 4 тоже получат поддержку новой памяти.
iXBT.com 07:50
Финансы
Доллар упал на 70 копеек
В банках Екатеринбурга к 18.30 часам местного времени лучший курс покупки валюты составляет 64,62 по доллару и 70,92 по евро («Нейва»).
ИА БанкИнформСервис вчера в 10:01