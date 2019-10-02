Армия и оружие

ИноСМИИноСМИDaily Sabah: Турция планирует выселить 2 миллиона беженцев

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Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии. Об этом, как сообщает Daily Sabah, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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