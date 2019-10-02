Армия и оружие
ИноСМИDaily Sabah: Турция планирует выселить 2 миллиона беженцев
Турция планирует поселить 2 миллиона беженцев в 30-километровой зоне безопасности к востоку от Евфрата в Сирии. Об этом, как сообщает Daily Sabah, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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США опять не сдержали слова – политолог о заявлении Эрдогана насчет Сирии
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Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
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ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
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NASA испытает свой первый электрический самолет
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2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
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В Сети появились кадры со съемок новой части фантастического фильма «Аватар». Снимок опубликован на странице картины в Twitter.
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Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
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