Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Транспорт Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.

Авто Внедорожник Haval H5 уже появился в России Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Общество В России стали чаще подделывать банковские карты В России количество поддельных банковских карт выросло в прошлом году на 57,2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Общество В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

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Биатлон Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.

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Технологии В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.

Гаджеты Apple предупредила о нехватке iPhone для замены В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.