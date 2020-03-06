Финансы
ИзвестияДали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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«В тему». Павел Дроздецкий об обязательных взносах индивидуальных предпринимателей
Первый Ярославскийвчера в 13:02
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