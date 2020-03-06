Финансы
ИзвестияДали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
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Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
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В Мурманской области усилят меры предосторожности из-за коронавируса
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Россияне с точки зрения покупок в аптеках не поддались панике из-за коронавируса - «Ромир»
"Динамика, которую наблюдают наши эксперты, показывает, что с точки зрения покупок россияне относятся к новостям о эпидемии коронавируса достаточно спокойно", — прокомментировала результаты исследования директор по работе с клиентами сектора фарма холдинга Марина Шепотиненко.
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Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.
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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Почти три четверти россиян поддерживают бесплатный доступ к интернет-сервисам - «Авито»
Почти три четверти россиян поддерживают инициативу по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Группа российских космонавтов для полетов на Международную космическую станцию на новых американских пилотируемых кораблях отобрана, среди них - Андрей Борисенко, заявил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов.
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Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк решено закрыть
Дело о долгах актрисы Анастасии Заворотнюк по налогам рассматривалось в суде Люберецкого района.
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Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
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В России автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания Bosch анонсировала новую систему контроля водителей, которая призвана сделать движение на дорогах безопаснее.
Общество
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Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
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Верховная рада сместила Рябошапку с поста генпрокурора Украины
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В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
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ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти
Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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General Motors представил платформу для электрокаров
Компания General Motors представила модульную платформу, а также батарейную систему для будущих электромобилей.
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Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
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