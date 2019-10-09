Хоккей
Чемпионат«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Овечкин выполнил неточный пас, игроки «Далласа» перехватили шайбу и провели резкую контратаку. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ.
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Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» объявили о создании СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Здоровье
Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает
Демографическая ситуация в Калининградской области «немного расстраивает».
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Общество
Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 миллионов рублей
По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет получить 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за несогласованную акцию, прошедшую 27 июля.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения
Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Авто
В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
Финансы
Банки отказывают гражданам в приеме невыгодных вкладов
Банки отказывают гражданам в приеме невыгодных вкладов Уже половина из первой десятки российских банков отказались от приема вкладов граждан в евро – 8 октября об этом объявил ВТБ.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.