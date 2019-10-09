Хоккей

ЧемпионатЧемпионат«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Овечкин выполнил неточный пас, игроки «Далласа» перехватили шайбу и провели резкую контратаку. Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ.
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