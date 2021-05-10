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Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в июне

Эксперты банковской сферы прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,25–0,5 процентных пункта по итогам заседания совета директоров Банка России 11 июня.В источнике
ПолитРоссия
ИА Красная Весна
Известия
Konkurent.ru
ФАН
ВашГород.ру
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С чего всё началось

Повышение следует: банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки в июне

Всё растет В пользу повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ, которое пройдет 11 июня, высказались 12 из 14 опрошенных "Известиями" экспертов крупнейших российских банков.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в июне

ПолитРоссиявчера в 07:50

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Спрогнозировано очередное повышение ключевой ставки в России

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Рост начался: что происходит в российских банках

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Взгляд.рувчера в 05:10

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NaAvtotrasse.ruвчера в 02:38