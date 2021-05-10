Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в июне
Эксперты банковской сферы прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,25–0,5 процентных пункта по итогам заседания совета директоров Банка России 11 июня.В источнике
С чего всё началось
Повышение следует: банки ждут дальнейшего роста ключевой ставки в июне
Всё растет В пользу повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ, которое пройдет 11 июня, высказались 12 из 14 опрошенных "Известиями" экспертов крупнейших российских банков.
Известиявчера в 17:01