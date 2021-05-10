Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков

США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ, однако не обладают точными доказательствами своих обвинений, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.