Бывший соперник Поветкина предсказал, что Усик победит Джошуа

Американский боксёр Майкл Хантер, который в декабре 2019 года свёл вничью поединок с россиянином Александром Поветкиным, заявил, что бывший абсолютный чемпион в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик может победить британца Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.