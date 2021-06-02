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Дальневосточной авиакомпании отказали в субсидиях на ₽17 млрд

Хорошо ли подобран заголовок?
"Предварительная оценка [необходимых субсидий со стороны] правительства — 5 – 7 млрд руб. Истина где-то посередине", — сказал Чекунков.В источнике
РБК
Konkurent.ru
Чита.Ру
ZAB.RU
Первый Севастопольский

С чего всё началось

Дальневосточной авиакомпании отказали в субсидиях на ₽17 млрд

Правительство не согласовало предоставление 17 млрд руб. субсидий дальневосточной авиакомпании, сообщил РБК глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков. По его словам, компания запросила слишком «много» средств господдержки.
РБКвчера в 01:30

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Правительство не согласовало субсидии в размере 17 млрд рублей для дальневосточной авиакомпании

Финансовая газетавчера в 10:04

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