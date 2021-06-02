Дальневосточной авиакомпании отказали в субсидиях на ₽17 млрд
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"Предварительная оценка [необходимых субсидий со стороны] правительства — 5 – 7 млрд руб. Истина где-то посередине", — сказал Чекунков.В источнике
С чего всё началось
Дальневосточной авиакомпании отказали в субсидиях на ₽17 млрд
Правительство не согласовало предоставление 17 млрд руб. субсидий дальневосточной авиакомпании, сообщил РБК глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Алексей Чекунков. По его словам, компания запросила слишком «много» средств господдержки.
РБКвчера в 01:30
Правительство не согласовало субсидии в размере 17 млрд рублей для дальневосточной авиакомпании
Финансовая газетавчера в 10:04
Дальневосточной авиакомпании отказали в субсидиях на 17 млрд рублей
Первый Севастопольскийвчера в 06:31