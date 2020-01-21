Экономика

REGNUMREGNUM«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей

По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей. В среднем кредит оформляли на 3,53 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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