Экономика
REGNUM«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей. В среднем кредит оформляли на 3,53 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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Банки заявили о высочайшем спросе на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока
Общественное телевидение России09:18
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Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Футбол
Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»
Политика
«Новая газета»: митинг против проекта конституционной реформы отменен
Заявка на проведение 1 февраля акции против внесения изменений в Конституцию отозвана из мэрии Москвы и митинг не состоится, сообщает «Новая газета».
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Главой Минкомсвязи РФ назначен Максут Шадаев
Максут Шадаев назначен министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Политика
Представлены девять заместителей премьер-министра России
Представлены девять заместителей премьер-министра России.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Футбол
«Рубин» выиграл первый матч под руководством Слуцкого
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Культура
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Общество
Принц Гарри прилетел в Канаду к своей семье
Британский принц Гарри прибыл в Канаду, чтобы воссоединиться со своей супругой, американской актрисой Меган Маркл и их первенцем, восьмимесячным Арчи, передает телеканал CTV.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
Авто
Infiniti отложила запуск купе-кроссовера QX55
Компания Infiniti отложила запуск в продажу своего нового купеобразного кроссовера QX55, который должен был составить конкуренцию немецким BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Финансы
Курсы доллара и евро начали расти
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 22 января.
Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Армия и оружие
Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном
Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.