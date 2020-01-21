Экономика

REGNUMREGNUM«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 300 заявок уже одобрены. Ипотеку можно получить на срок до 20 лет по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита — 6 млн рублей.
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Банки называют ажиотажным спрос на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

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Ипотеку под 2% выдали на 1,55 млрд рублей на Дальнем Востоке

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Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

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Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами

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Накануне в Лос-Анджелесе актёрам и кинодеятелям вручали награды престижной кинопремии «Гильдии актеров».
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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В Берлине договорились о перемирии в Ливии

Участники конференции по Ливии в Берлине договорились о перемирии - прекращении огня и установлении оружейного эмбарго.
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По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
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Пожар в доме под Кемерово унес жизни троих человек

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Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
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Футбол

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российская газета 18 января в 04:21
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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 балла

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Политика

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1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
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Российская балерина Анастасия Волочкова анонсировала предстоящую свадьбу во время празднования своего дня рождения.
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Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
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Стриминговый сервис Netflix купил права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli, передает The Verge.
Газета.Ru 06:34
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru вчера в 14:41
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