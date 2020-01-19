Экономика
REGNUM«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье более 300 заявок уже одобрены. Ипотеку можно получить на срок до 20 лет по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита — 6 млн рублей.
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Путин призвал банки включаться в программу «дальневосточной ипотеки»
Владивосток-Новости18 января в 12:38
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Авто
Volkswagen предсказал окончание эры автопроизводителей
Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс на собрании совета директоров заявил о необходимости срочных реформ и инвестиций в технологии.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к семье
Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Политика
Юрий Чайка ушел с должности генпрокурора РФ
На какую именно — не уточняется. Чайка работал в должности генпрокурора РФ с 2006 года.
Происшествия
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы
Четырехэтажное нежилое здание загорелось на северо-востоке Москвы. Информация об этом поступила в МЧС в 1:40 ночи.
Политика
Польша усилит меры безопасности в дни празднования освобождения Аушвиц
Режим террористической опасности вводится в Польше в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме, сообщает Государственный центр безопасности.
Здоровье
Глава Республики Алтай покатался на горных лыжах вместе с детьми-инвалидами
Олег Хороходин, возглавляющий Горный Алтай, оказал материальную поддержку проекту «Лыжи мечты», направленному на реабилитацию детей с ОВЗ, и лично принял участие в тренировке ребят на горном склоне.
Политика
В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
Теннис
Калинская проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга Australian Open потерпела поражение от Чжэн Сайсай из Китая.
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Спорт
Британцы отказались передавать WADA пробы Мо Фара
Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Футбол
Алекс Крал: «Трансфер в „Спартак“ — переход на новый уровень»
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Общество
Станет ли Чайка первой ласточкой
Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Биатлон
Губерниев заявил, что недоволен отсутствием медалей у биатлонистов
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов на Кубке мира.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Решение школьной задачи по математике стало причиной споров в Сети
Пользователи стали спорить в комментариях под записью. Мнения пользователей Сети разделились на два лагеря.
Кино
Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы
Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Политика
Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН
Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.
Авто
Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Национальная администрация дорожной безопасности США проверит Tesla в связи с заявлениями о том, что машины компании могут без участия водителя набирать скорость.
Игры
Разработчики Dying Light 2 перенесли релиз игры
Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com / CKMkAe2eD7 — Dying Light (@ DyingLightGame) 20 января 2020 г. Напомним, ранее другая польская студия CD Project RED перенесла релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 на 17 апреля 2020 года.
Общество
На Сахалине увеличили сумму регионального маткапитала
До 250 тысяч рублей вырастет размер материнского капитала, который предоставляет Сахалинская область при рождении второго ребенка.
Космос
Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики
Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.