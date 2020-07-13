13 июля 2020 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что его ведомство рассматривает возможность распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичный рынок недвижимости.

Дальневосточную ипотеку могут распространить на вторичное жильё

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