Экономика
СаминвесторДальневосточную ипотеку могут распространить на вторичное жильё
13 июля 2020 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что его ведомство рассматривает возможность распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичный рынок недвижимости.
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В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
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