Экономика

СаминвесторСаминвесторДальневосточную ипотеку могут распространить на вторичное жильё

13 июля 2020 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что его ведомство рассматривает возможность распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичный рынок недвижимости.
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Льготную ипотеку под 6,5% не будут продлевать и использовать для «вторички»

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Брать кредит или подождать: льготную ипотеку не будут продлевать

Вести.Ruвчера в 10:22

Моисеев: программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября, не будет распространена на «вторичку»

Интерфакс - Россиявчера в 09:39

Программа льготной ипотеки под 6,5% завершится 1 ноября

Говорит Москвавчера в 09:45

Минфин рассматривает расширение «Дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье

ТАССвчера в 09:41

В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов

Комсомольская правдавчера в 09:54

Минфин РФ не исключает рисков роста ипотечных ставок

РИА Новостивчера в 09:36
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Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине

По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
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Во Франции наблюдаются признаки возобновления эпидемии коронавирусной инфекции, но в этот раз страна подготовилась к новой волне заболевания.
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В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

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Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
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Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
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Общество

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Сбербанк начал внутреннюю проверку после того, как несколько девушек обвинили сотрудников организации в домогательствах.
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В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
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Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Авто

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Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
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Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
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Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства.
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Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
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Глава «Аэрофлота» представил Мишустину стратегию группы до 2028 года

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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
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Армения показала видео уничтожения опорных пунктов Азербайджана

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Онлайн-презентацию Ubisoft Forward посмотрели 2,3 млн человек

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