13 июля 2020 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что его ведомство рассматривает возможность распространить программу дальневосточной ипотеки на вторичный рынок недвижимости.

Дальневосточную ипотеку могут распространить на вторичное жильё

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