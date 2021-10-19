Будьте в Плюсе

«Дальневосточный квартал» построят в районе Локомотивной улицы в Хабаровске

Хорошо ли подобран заголовок?
Во вторник, 19 октября, территорию, где построят первый «Дальневосточный квартал», посетил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает портал «Губерния».
Губерния
Программа комплексной застройки «Дальневосточный квартал», по задумке, должна снизить стоимость жилья в Хабаровске.
Губерния
На создание инженерной инфраструктуры необходимо ориентировочно около четырех миллиардов рублей.
Transsibinfo
В планах разрешить предоставлять застройщикам землю на конкурсной основе, где главными критериями будут снижение цены квадратного метра для граждан и качественная жилищная среда.
КП - Хабаровск

Подробнее о событии

Стать городами-миллиониками пожелал Хабаровску и Владивостоку Юрий Трутнев
Телеканал Хабаровск01:16
Юрий Трутнев призвал найти разумное решение по «ДВ кварталу» в Хабаровске
Хабаровский край сегоднявчера в 06:40
Трутнев рассказал о механизмах снижения цен на жилье
Российская газетавчера в 06:41
Полмиллиона «квадратов» на 20 тысяч человек: в Хабаровске показали, как будет выглядеть «Дальневосточный квартал»
КП - Хабаровсквчера в 05:54
«Дальневосточный квартал» появится в Хабаровске
Transsibinfoвчера в 05:25
«Дальневосточный квартал» в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человек
ТАССвчера в 03:37
Программу строительства нового жилья «Дальневосточный квартал» запустят на 18 площадках - полпред Трутнев
Интерфакс - Россиявчера в 04:23

Интересное