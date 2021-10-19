Губерния«Дальневосточный квартал» построят в районе Локомотивной улицы в ХабаровскеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВо вторник, 19 октября, территорию, где построят первый «Дальневосточный квартал», посетил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает портал «Губерния».ГубернияПрограмма комплексной застройки «Дальневосточный квартал», по задумке, должна снизить стоимость жилья в Хабаровске.ГубернияНа создание инженерной инфраструктуры необходимо ориентировочно около четырех миллиардов рублей.TranssibinfoВ планах разрешить предоставлять застройщикам землю на конкурсной основе, где главными критериями будут снижение цены квадратного метра для граждан и качественная жилищная среда.КП - ХабаровскЧитать далееСвернутьКП - ХабаровскКП - ХабаровскРоссийская газетаTranssibinfoТелеканал ХабаровскREGNUMАмур.инфоХабаровский край сегодняПодробнее о событииСтать городами-миллиониками пожелал Хабаровску и Владивостоку Юрий ТрутневТелеканал Хабаровск01:16Юрий Трутнев призвал найти разумное решение по «ДВ кварталу» в ХабаровскеХабаровский край сегоднявчера в 06:40Трутнев рассказал о механизмах снижения цен на жильеРоссийская газетавчера в 06:41Полмиллиона «квадратов» на 20 тысяч человек: в Хабаровске показали, как будет выглядеть «Дальневосточный квартал»КП - Хабаровсквчера в 05:54«Дальневосточный квартал» появится в ХабаровскеTranssibinfoвчера в 05:25«Дальневосточный квартал» в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человекТАССвчера в 03:37Программу строительства нового жилья «Дальневосточный квартал» запустят на 18 площадках - полпред ТрутневИнтерфакс - Россиявчера в 04:23Показать ещёОценить12Поделиться