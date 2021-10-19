Комплексная застройка по программе "Дальневосточный квартал" в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человек, под нее планируется использовать участок в центральной части города, сообщила во вторник пресс-служба аппарата полпредства в Дальневосточном федеральном округе.В источнике
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов был задержан после внутренней проверки «Роскосмоса».