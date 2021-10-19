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«Дальневосточный квартал» в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человек

Комплексная застройка по программе "Дальневосточный квартал" в Хабаровске позволит обеспечить жильем более 20 тыс. человек, под нее планируется использовать участок в центральной части города, сообщила во вторник пресс-служба аппарата полпредства в Дальневосточном федеральном округе.В источнике

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