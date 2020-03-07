Общество
EastRussiaДальний Восток получит финансирование на зарплаты медикам
Российским регионам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделили 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Дополнительное финансирование получат и регионы ДФО.
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с чего всё началось
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.Российская газета07 марта в 07:04
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30 млн рублей выделило правительство на зарплаты чувашским врачам и медсестрам
Московский Комсомолец03:44
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Российская газета07 марта в 07:04
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