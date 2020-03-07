с чего всё началось

Российским регионам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделили 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Дополнительное финансирование получат и регионы ДФО.

Экономика У книжной сети «Республика» возникли финансовые проблемы Сеть книжных магазинов «Республика» начала задерживать выплаты поставщикам, в ответ некоторые поставки были остановлены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на издательском рынке.

Финансы Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России Nation News писало: срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, спровоцировал обрушение цен на нефть, фондовых рынков и курса национальной валюты.

Финансы Российские биржевые индексы открылись резким снижением Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.

Политика В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.

Здоровье Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.

Армия и оружие Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3 Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Общество Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.

Спорт Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Финансы ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.

Происшествия В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.

Здоровье За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.

Авто Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Общество Глава ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса становится все более реальной В понедельник, 9 марта, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус на брифинге сказал, что по мере роста числа зараженных коронавирусом COVID-19 стран становится все более реальной угроза пандемии. добавив, что впервые в истории ее можно будет контролировать.