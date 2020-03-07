Общество

EastRussiaEastRussiaДальний Восток получит финансирование на зарплаты медикам

Российским регионам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделили 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Дополнительное финансирование получат и регионы ДФО.
Читать в источнике
Комментировать284
с чего всё началось
Правительство распределило
 регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Российская газета07 марта в 07:04

Подробнее о событии

30 млн рублей выделило правительство на зарплаты чувашским врачам и медсестрам

Московский Комсомолец03:44

Медучреждения Камчатки получат деньги на устранение дефицита кадров

Красная весна01:44

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Газета.Ru07 марта в 06:32

Мишустин подписал распоряжения о выплатах медикам

Вести.Ru07 марта в 07:50

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Российская газета07 марта в 07:04

Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

РБК07 марта в 08:54

Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета

ТАСС07 марта в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Экономика

У книжной сети «Республика» возникли финансовые проблемы

Сеть книжных магазинов «Республика» начала задерживать выплаты поставщикам, в ответ некоторые поставки были остановлены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на издательском рынке.
It`s My City 02:41
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Финансы

Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России

Nation News писало: срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, спровоцировал обрушение цен на нефть, фондовых рынков и курса национальной валюты.
Народные новости 04:00
Финансы

Российские биржевые индексы открылись резким снижением

Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
BFM.ru 03:21
Политика

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
РИА Новости 03:26
Здоровье

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Интерфакс 04:11
Армия и оружие

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Фигурное катание

Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин пропал в Москве

Sports.ru 08 марта в 10:45
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Общество

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, процитировав писателя Александра Солженицына.
Lenta.ru вчера в 19:16
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Спорт

Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Спорт-Экспресс 08 марта в 08:41
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Финансы

ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей

Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.
Finam.Ru 02:11
Происшествия

В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
ТАСС 04:11
Политика

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС вчера в 13:46
Происшествия

В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию

Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
REGNUM 03:46
Здоровье

За заражение коронавирусом добровольцам предложили 4000 евро

Добровольцы получат 3500 фунтов (около 4000 евро), их поместят в карантин на две недели, они будут принимать лекарства под контролем врачей.
Красная весна вчера в 09:58
Авто

Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus

Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг.
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

Глава ВОЗ: Угроза пандемии коронавируса становится все более реальной

В понедельник, 9 марта, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус на брифинге сказал, что по мере роста числа зараженных коронавирусом COVID-19 стран становится все более реальной угроза пандемии. добавив, что впервые в истории ее можно будет контролировать.
Новости Воронежа вчера в 17:18
Общество

Умер актер Владимир Михайловский

ТАСС вчера в 14:57
Политика

«Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию во втором чтении

Фракция "Единая Россия", имеющая большинство в Государственной думе, поддержит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении.
ИА Крыминформ 02:19
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 08 марта в 08:50
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Политика

Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма

Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм.
Ведомости вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное