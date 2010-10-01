Экономика

ИзвестияИзвестияДальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.
Известия16:01

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Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС17:56

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РЕН ТВ17:40

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Life.ru18:29

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