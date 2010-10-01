Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.

с чего всё началось

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

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