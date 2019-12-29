Экономика

ИзвестияИзвестияДальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.
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с чего всё началось

Власти России обсудят создание авиакомпании на Дальнем Востоке

Правительство России совместно с банками прорабатывает возможность создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ответе Минтранса Совету Федерации, имеющемся в распоряжении «Известий». Сенаторы полагают, что это решит проблему транспортной доступности региона.
Известия13:30

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Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС17:56

В России обсудят создание авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВ17:40

В правительстве обсуждается создание лоукостера для Дальнего востока

Красная весна15:09

Доставайте свои чемоданы – новая авиакомпания уронит цены на перевозки для россиян

MagadanMedia.ru16:55

В России хотят создать авиакомпанию для дешевых полетов на Дальний Восток

SakhaNews18:36
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Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК 15:47
Политика

Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

Для урегулирования спорных вопросов в рамках интеграции России и Белоруссии необходимо принятие политического решения, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Газета.Ru 14:07
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Российская газета 08:57
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Авторадио вчера в 07:47
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Общество

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Газета Кемерова 26 декабря в 21:34
Политика

Зеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту «Борисполь» самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР.
Вечерняя Москва 15:25
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

REGNUM 07:32
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
РБК 14:39
Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
Общество

СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
РБК 13:08
Футбол

France Football представил сборную десятилетия

Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Чемпионат 08:59
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу на скорой

Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Известия 17:09
Политика

Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
RT на русском 18:36
Армия и оружие

США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла", сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.
Газета.Ru 13:14
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Авто

Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ

Автоновости дня 26 декабря в 20:56
Политика

В КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи

ТАСС вчера в 16:58
Культура

Какими были 2010-2019 года для российского кино

Доля российского кино в общем бокс-офисе составляла невероятные 20 процентов и, конечно, все хотели двигаться вперед – «быстрее, выше, сильнее».
Вокруг ТВ 16:28
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Гаджеты

Инженерные образцы процессоров Intel Comet Lake-S замечены в Китае

Характеристики инженерных образцов процессоров Comet Lake-S в последние дни активно обсуждаются по мотивам появления слайдов из официальных презентаций Intel, но фотографии реальных экземпляров воодушевляют аудиторию гораздо сильнее.
3DNews 01:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Газета Metro вчера в 09:52
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
RT на русском 15:53
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Dgl.ru вчера в 15:49
Политика

Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски

Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
МонаВиста 27 декабря в 13:26
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Наука

ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Портал Поиск 27 декабря в 10:00
Общество

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
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