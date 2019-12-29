Экономика
ИзвестияДальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.
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с чего всё началось
Правительство России совместно с банками прорабатывает возможность создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ответе Минтранса Совету Федерации, имеющемся в распоряжении «Известий». Сенаторы полагают, что это решит проблему транспортной доступности региона.Известия13:30
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