Экономика

ИзвестияИзвестияДальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Появление нового воздушного перевозчика, по мнению сенаторов, решит проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний.
Известия16:01

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Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС17:56

В России обсудят создание авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВ17:40

В России могут создать авиакомпанию для полётов в ДФО по доступным ценам

Life.ru18:29

В России планируют создать авиакомпанию на Дальнем Востоке

Телеканал 360°19:57

В правительстве обсуждается создание лоукостера для Дальнего востока

Красная весна15:09

Власти заявили о создании лоукостера для дальневосточников

Deita.ru19:30
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:19, Ашберн
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