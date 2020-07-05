Армия и оружие
ИзвестияДальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км
Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:44
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ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз
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