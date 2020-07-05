Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.

Армия и оружие Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.

Футбол Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3,2K

Политика Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции». 159

Политика Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является РФ, которая имеет вторую в мире по численности армию. 2

Футбол Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.

Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году. 5

Здоровье В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 69

Киберспорт Бета-версия Mortal Shell стала доступна для всех желающих Из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry решили отрыть бету PC-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех желающих.

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19. 157

Кино На Netflix вышел фантастический сериал про боевых монахинь На Netflix состоялся релиз нового фантастического сериала «Боевая монахиня», основанного на одноимённом комиксе.