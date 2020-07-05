Армия и оружие

ИзвестияИзвестияДальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Комментировать764
с чего всё началось

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:44

Подробнее о событии

СМИ узнали о пятикратном росте дальности поражения российских ЭМИ-пушек

РБК02:45

ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз

Газета.Ruвчера в 23:10

СМИ: Дальность действия электромагнитных пушек России увеличена до 10 км

RT на русскомвчера в 20:58

Российские электромагнитные пушки станут стрелять на 10 км

News.ruвчера в 21:18

Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз

Телеканал 360°вчера в 21:17

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ruвчера в 21:55

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

ТАССвчера в 20:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
548
Автоспорт

СМИ: пилоты «Формулы-1» не хотят преклонять колено на Гран-при Австрии

РИА Новости 05:26
1
Политика

После речи Трампа протестующие у Белого дома сожгли флаг США

Актуальные Новости 03:30
262
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
65
Армия и оружие

Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу

Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая точка противника подавлена, один каратель убит, двое получили ранения, уничтожен БПЛА противника.
Rusvesna.su вчера в 23:30
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,7K
Футбол

Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.
Матч ТВ 01:52
Футбол

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:36
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
3,2K
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
2,4K
Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
11
Политика

Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции».
Коммерсантъ 04:28
159
Политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является РФ, которая имеет вторую в мире по численности армию.
РИА Новости 04:26
2
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
82
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой 03 июля в 09:51
5,9K
Общество

В России за сутки выявлено 6 736 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Спорт-Экспресс 04:05
2
Футбол

Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится

Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33
Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

ToDay News Ufa 00:33
275
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
5
Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
489
Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
52
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
199
Здоровье

В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:17
69
Киберспорт

Бета-версия Mortal Shell стала доступна для всех желающих

Из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry решили отрыть бету PC-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех желающих.
Игромания.ру 03:38
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
157
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru 03 июля в 13:33
7,6K
Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 03 июля в 10:36
138
Кино

На Netflix вышел фантастический сериал про боевых монахинь

На Netflix состоялся релиз нового фантастического сериала «Боевая монахиня», основанного на одноимённом комиксе.
Игромания.ру 02 июля в 08:37
Здоровье

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
105
Как работают Яндекс.Новости?
Главное