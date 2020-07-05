Армия и оружие
Вести.RuДальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, последние стрельбы из электромагнитных пушек состоялись весной этого года. Причем на начальном этапе (испытания начались в 2015 году) дальность поражения воздушных целей составляла всего пару километров, а сейчас примерно десять.
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с чего всё началось
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:44
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СМИ: Дальность поражения российских электромагнитных пушек выросла в разы
Российская газетавчера в 23:19
ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз
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