Армия и оружие

Вести.RuВести.RuДальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, последние стрельбы из электромагнитных пушек состоялись весной этого года. Причем на начальном этапе (испытания начались в 2015 году) дальность поражения воздушных целей составляла всего пару километров, а сейчас примерно десять.
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с чего всё началось

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:44

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СМИ: Дальность поражения российских электромагнитных пушек выросла в разы

Российская газетавчера в 23:19

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

ТАССвчера в 20:44

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Вести.Ruвчера в 21:55

Российские электромагнитные пушки станут стрелять на 10 км

News.ruвчера в 21:18

Россия увеличила дальность поражения электромагнитных пушек в 10 раз

Телеканал 360°вчера в 21:17

СМИ: Дальность действия электромагнитных пушек России увеличена до 10 км

RT на русскомвчера в 20:58

ТАСС: дальность действия электромагнитных пушек России увеличена в несколько раз

Газета.Ruвчера в 23:10
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Футбол

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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
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