Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км, ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, последние стрельбы из электромагнитных пушек состоялись весной этого года. Причем на начальном этапе (испытания начались в 2015 году) дальность поражения воздушных целей составляла всего пару километров, а сейчас примерно десять.

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

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