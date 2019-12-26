с чего всё началось

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Дамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Шоу-бизнес Стало известно о расставании Пелагеи с мужем В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

Кино Kinotavr. Special Edition покажет зарубежные фильмы до премьеры Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина.

Экономика «Нафтогаз» работает над текстами соглашений с «Газпромом» "Нафтогаз" работает над текстами соглашений для реализации подписанного Россией и Украиной протокола по газовому сотрудничеству, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Общество Путин поспорил с Кудриным по поводу результативности нацпроектов Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.

Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Общество Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.