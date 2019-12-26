Политика

РИА НовостиРИА НовостиДамаск готовит иск против США за разграбление сирийской нефти

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
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с чего всё началось
Советник президента Сирии Башара Асада Бутаина Шаабан в интервью телеканалу Al Mayadeen
 заявила, что в Дамаске рассматривают вариант подачи иска против США в международные инстанции.
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