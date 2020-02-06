Армия и оружие
РИА НовостиДамаск подвергся ракетной атаке
Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке. В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.
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Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
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«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
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Политика
Помпео заявил о потере Крыма Украиной
Во время визита в Киев глава Госдепа Майк Помпео заявил, что для Украины Крым потерян, сообщают СМИ со ссылкой на участников встречи.
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Общество
Бурков устроил жесткий разнос Минздраву из-за проблем в онкодиспансере
На сегодняшнем заседании правительства Омской области губернатор Александр Бурков выразил недоумение из-за явных проволочек в модернизации онкодиспансера в части обустройства там каньонов для онкобольных.
Хоккей
Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр
6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Политика
Лукашенко: Период холода в отношениях Белоруссии и США закончился
Период холода в отношениях между Минском и Вашингтоном завершился, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, в ходе посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Здоровье
Минздрав готовится к эпидемии коронавируса в России
Минздрав начал готовиться к возможной эпидемии коронавируса в России.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
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В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД России.
Политика
Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
Кино
Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»
В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
Хоккей
Экс-защитник омского «Авангарда» Медведев объявил о завершении карьеры
Бывший защитник и капитан хоккейного клуба "Авангард" Евгений Медведев объявил о завершении карьеры.
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
Общество
Особое мнение: Наталья Зубаревич
Н. Зубаревич ― А вы что не помните, что вроде бы принято уже решение о том, что "Роснефть" и вторая нефтяная наша компания получат льготы в размере 2,6 триллиона рублей в виде неуплачиваемых налогов в процессе освоения таймырской нефти.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Футбол
Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
Политика
Трамп отреагировал на провал попытки импичмента в Сенате США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал провал попытки импичмента в Сенате США.