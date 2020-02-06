Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиДамаск подвергся ракетной атаке

Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке. В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.
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Дамаск подвергся ракетной атаке

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