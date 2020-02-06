Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке. В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.

Общество «Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Шрусбери» самым молодым составом в истории В матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Шрусбери Таун» со счетом 1:0. Единственный гол в матче в свои ворота забил защитник гостей Ро-Шон Уильямс на 75-й минуте.

Общество ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.

Политика Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.