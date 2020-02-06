Армия и оружие
РИА НовостиДамаск подвергся ракетной атаке
Армия обороны Израиля пока не комментирует информацию о своей причастности к атаке. В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны.
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В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
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БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии
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Как пояснил "Известиям" глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, данные регионы традиционно лидируют по потреблению алкоголя за счет высоких средних зарплат, что позволяет покупать легальную продукцию.
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В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
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Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о своём отношении к одноклубнику Килиану Мбаппе, а также поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
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«Новый состав правительства сформирован, все организационные вопросы решены, и сейчас важно активно наращивать темп по всем ключевым направлениям нашей работы», – сказал президент на первом совещании с членами правительства после формирования нового состава кабинета министров.
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В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе со скотом
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Автомобильный рынок в России упадет
В 2020 году падение автомобильного рынка в России может составить 10 процентов.