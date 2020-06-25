После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.

с чего всё началось

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

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