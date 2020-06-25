Экономика
Российская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.Российская газетавчера в 23:00
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Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Армия и оружие
Китай начал строить военный лагерь на границе с Индией — Reuters
Новый военный лагерь на спорном с Индией участке границы в Ладакхе строит китайская народная армия, 25 июня сообщает агентство Reuters.
ИА Красная Весна 07:16
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
РИА Новости 04:33
Происшествия
Пожар в музее в Нижнем Новгороде локализовали
Пожарные локализовали возгорание в Литературном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:49
Политика
Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Здоровье
В Екатеринбурге запретили делать компьютерную томографию. В частных клиниках она опасна
В Екатеринбурге частные клиники перестали делать исследования на компьютерных томографах (КТ). Об этом сообщил URA.RU читатель.
URA.Ru 05:24
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 23 июня в 12:34
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Общество
Минздрав одобрил Арепливир для лечения COVID-19
Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств новый препарат для лечения COVID-19.
РИА Новости 13:41
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, пишет телеканал "RT".
РИА Новости вчера в 23:49
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Футбол
Артур передумал и согласился перейти в «Ювентус»
Евро-футбол.ру вчера в 09:56
Футбол
ФК «Ростов» оштрафовали на 25 тысяч рублей после матча с «Сочи»
ФК «Ростов» оштрафовали на 25 тысяч рублей после нашумевшего матча с «Сочи» за нарушение «коронавирусного» регламента.
1rnd.ru 13:17
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Эксперты отмечают, что качество современных машин в первую очередь зависит от «безотказных технологий», так как существуют наиболее проблемные места, например, мультимедиа, в частности подключение Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth и сами тачпады.
32CARS.ru 01:14
Политика
СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева
Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Общество
Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI
Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.
Sostav.ru 10:15
Общество
Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
Спорт
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
Pravda.Ru 06:52
Общество
Памфилова назвала попытку двойного голосования провокацией
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Политика
Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
Lenta.ru 09:01
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru вчера в 11:19