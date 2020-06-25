Финансы
Российская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.Российская газетавчера в 23:00
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
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«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
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Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране
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Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
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В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.
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Клопп посвятил победу Далглишу и Джеррарду
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
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Общество
Минздрав вновь отложил изменение медосвидетельствования для водителей
Минздрав РФ отложит до 1 января 2021 года введение тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медосвидетельствовании водителей, сообщается в проекте приказа ведомства.
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Здоровье
Сотни детей и взрослых по всей России мучительно умирают от редких болезней. Теперь им хотят помочь
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Lenta.ru 17:02
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В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя
Как рассказали корреспонденту NGS42.RU в областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, торговые точки Кузбасса уже получили предписания о незаконности продажи алкоголя 27 июня.
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Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
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Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора
Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.
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Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня.
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Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
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Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
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В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
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