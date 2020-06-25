Финансы

Российская газетаРоссийская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Газета.Ru14:35

Представлен прогноз курса валют в июле

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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

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Рублю предрекли скорое падение

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Аналитик прогнозирует резкое падение рубля

URA.Ru00:41

Эксперты рассказали, каким будет курс валют в июле

ФедералПресс05:45
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Коммерсантъ 16:56
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Здоровье

Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами

«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Здоровье

Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля

Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru 18:50
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
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Космос

В NASA показали закат солнца на разных планетах

Выяснилось, что она позволяет увидеть, что представляет собой закат не только на Уране, но и на таких планетах Солнечной системы, как Марс, Венера, а также крупнейшем спутнике Сатурна Титан.
Evo-rus.com 04:17
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Политика

У Индии возникли проблемы с производством аналога автомата Калашникова

В ноябре 2018 года сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.
Взгляд.ру 10:54
Футбол

Клопп посвятил победу Далглишу и Джеррарду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал первое интервью в статусе чемпиона Англии.
Евро-футбол.ру 18:32
Хоккей

Пьянов вернулся из «Авангарда» в «Амур»

Ранее Пьянов уже выступал за «Амур», в сезоне-2018/19, тогда он стал вторым бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 23 июня в 07:36
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Происшествия

Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Общество

Минздрав вновь отложил изменение медосвидетельствования для водителей

Минздрав РФ отложит до 1 января 2021 года введение тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медосвидетельствовании водителей, сообщается в проекте приказа ведомства.
ФАН 19:44
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

РБК 20:17
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Хоккей

Панарин о возобновлении сезона: «Время исправить ситуацию с эскроу. Переживаю за благосостояние НХЛ»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
Sports.ru 17:39
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Авто

Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Здоровье

Сотни детей и взрослых по всей России мучительно умирают от редких болезней. Теперь им хотят помочь

«Лента.ру» поговорила с представителями благотворительных фондов, занимающихся помощью таким больным, и узнала почему люди, в том числе дети, часто умирают, так и не дождавшись своего лекарства.
Lenta.ru 17:02
Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии

Lenta.ru 17:11
Общество

В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя

Как рассказали корреспонденту NGS42.RU в областном департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка, торговые точки Кузбасса уже получили предписания о незаконности продажи алкоголя 27 июня.
НГС.Кемерово 06:41
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Авто

Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию

Компания KIA разработала новую шестиступенчатую механическую коробку передач iMT с электронным сцеплением.
Автоновости дня 01:55
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Армия и оружие

Генерал Кашкуш: захват авиабазы Джуфра не оставляет Египту выбора

Захват силами ПНС при поддержке Турции авиабазы Джуфра в Ливии нарушит египетский оборонительный буфер на западе и узаконит военную самооборону Египта.
Недвижимость.RU 19:03
Общество

Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня.
РИА Новости 20:09
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

РБК 07:42
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
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Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
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Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
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