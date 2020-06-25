Финансы

Российская газетаРоссийская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
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с чего всё началось

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.
Российская газета24 июня в 23:00

Подробнее о событии

Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Газета.Ruвчера в 14:35

Представлен прогноз курса валют в июле

Телеканал 360°вчера в 07:27

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

Российская газета24 июня в 23:00

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

RT на русскомвчера в 05:04

Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле

Утро.ruвчера в 04:03

Аналитик прогнозирует резкое падение рубля

URA.Ruвчера в 00:41

Эксперты рассказали, каким будет курс валют в июле

ФедералПрессвчера в 05:45
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
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Россиянка рассказала о вернувшемся из армии изуродованном сыне в гробу

Россиянка Ирина Самедова рассказала о вернувшемся из армии сыне в гробу, чье тело было сильно травмировано и не хватало некоторых частей.
Lenta.ru 06:01
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Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и сделал «Ливерпуль» чемпионом Англии

Lenta.ru вчера в 17:11
Авто

Автомобили Skoda лидируют по дороговизне ТО в двух столицах

В рамках проведенного исследования специалисты сравнивали среднюю стоимость планового технического обслуживания самых популярных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, продаваемых через интернет.
32CARS.ru 04:51
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Авто

Машины с ДВС предлагают запретить в России

Организация Greenpeace предложила России отказаться к 2030 году от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в которых используется топливо из нефтепродуктов.
Тарантас Ньюс 00:40
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Авто

Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
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Политика

Путин вновь обратится к россиянам

Президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к гражданам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
9111.ru вчера в 13:40
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Общество

В Пермском крае с 4 июля начнут открывать детские лагеря

Лагеря для летнего детского отдыха начнут открывать в Пермском крае с 4 июля.
АиФ Пермь 07:14
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Происшествия

На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
1,9K
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

В России сравнили продолжительность жизни женщин и мужчин

"Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет", - сообщил Мурашко на коллегии Минздрава.
RuNews24.ru 05:45
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru вчера в 01:29
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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Футбол

«Тамбов» – «Зенит». Матч пройдет без зрителей

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура РПЛ «Тамбов» – «Зенит» без зрителей», – говорится в сообщении.
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Экономика

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек.
РБК 07:47
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
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В студии Лебедева на протяжении года работал виртуальный дизайнер

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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
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Общество

Минкультуры назвало себя потерпевшей стороной в деле Серебренникова

В деле Кирилла Серебренникова речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство является потерпевшей стороной, заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.
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Лукашенко: новая Конституция Белоруссия будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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Ученые освоили реконструкцию сожженных костей с помощью 3D-технологии

Специалисты смогли освоить реконструкцию сожженных костей с помощью 3D-технологии.
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

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