Финансы
Российская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.Российская газета24 июня в 23:00
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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
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Собственно, подавляющее большинство известных чёрных дыр и были открыты благодаря излучению окружающей их материи (мы видим только тот свет, который испускается за пределами гравитационного капкана космической хищницы).
Вести.Ru 05:43
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Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
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Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб. В самой компании факт утечки не подтверждают.
Коммерсантъ 18:49
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Страны НАТО приступили к практической подготовке ответных действий в случае возникновения второй волны пандемии вызываемого коронавирусом заболевания.
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"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
Metaratings 16:17
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Поединок российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании.
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Пресс-служба «Оренбурга» отреагировала на высказывание комментатора Георгия Черданцева, который считает, что «горожане» легкомысленно отнеслись к требованиям медицинского регламента и поэтому подхватили коронавирус.
ProstoProSport 16:46
Армия и оружие
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Функция распознавания звуков окружающей среды появилась в новой операционной системе iOS 14 для «Айфонов» от Apple.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
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Недвижимость
Рынок краткосрочной аренды начал оживать
Рынок краткосрочной аренды начал оживать После вызванного карантинными ограничениями трехмесячного простоя спрос на квартиры, сдаваемые в краткосрочную аренду, начинает восстанавливаться.
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В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
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