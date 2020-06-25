Финансы
Российская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.Российская газетавчера в 23:00
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
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В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
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Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущёва завершено
Американская полиция завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва — Сергея Хрущёва.
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Газета.Ru 15:05
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Живая Кубань 06:18
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Газета.Ru 11:21
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Газета.Ru 15:13
Происшествия
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ТАСС 15:29
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Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»
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РИА Новости 12:09
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Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
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Шоу-бизнес
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Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
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Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
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Парк 300-летия огородили от петербуржцев вторым забором
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Gazeta.SPb 09:19
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём
Евгений Плющенко, олимпийский чемпион и тренер российских фигуристов, опубликовал в официальном Instagram-аккаунте собственной академии видео, на котором запечатлена тренирующаяся Александра Трусова.
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Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения
С 1 июля этого года на территории России начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией.
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Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в Москве.
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Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет
Рейтинг самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии Forbes второй год подряд занял спортсмен Хабиб Нурмагомедов.
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.
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