Финансы

Российская газетаРоссийская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.
Российская газетавчера в 23:00

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Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

Российская газетавчера в 23:00
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СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
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Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию

В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
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Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

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Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

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Происшествия

Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущёва завершено

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Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
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Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
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Происшествия

Прокуратура проводит проверку после гибели трех детей в Подмосковье

Прокуратура начала проверку по факту гибели трех детей в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Карпин пошутил над решением РПЛ о переносе игры «Краснодар» - «Динамо»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на решение РПЛ о переносе матча "Краснодара" и "Динамо".
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Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
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Финансы

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"Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000", - также говорится в постановлении.
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Общество

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С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
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Парк 300-летия Петербурга в Приморском районе обнесли вторым забором.
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

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Российских водителей с 1 июля ждут три нововведения

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Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в Москве.
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Шоу-бизнес

Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

За неделю до проведения парада, по словам источника "Ъ", сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи еще раз проверили семейное положение, связи, контакты и психологическое состояние всех военнослужащих, которые должны были принять участие в мероприятии, забраковав Никиту Еременко и еще несколько человек.
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