Финансы
Российская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.Российская газета24 июня в 23:00
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Армия и оружие
В Москве заметили, что военный бюджет НАТО в 20 раз больше, чем у РФ
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1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
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Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
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В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
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РИА Новости вчера в 17:54
Политика
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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
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Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
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Общество
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Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
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Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
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Общество
Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
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Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
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Вышел первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
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Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
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На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела
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Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
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