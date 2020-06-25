Финансы

Российская газетаРоссийская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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с чего всё началось

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.
Российская газета24 июня в 23:00

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Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Газета.Ruвчера в 14:35

Аналитик прогнозирует резкое падение рубля

URA.Ruвчера в 00:41

Эксперты рассказали, каким будет курс валют в июле

ФедералПрессвчера в 05:45

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

RT на русскомвчера в 05:04

Рублю предрекли скорое падение

Рамблервчера в 02:19

Представлен прогноз курса валют в июле

Телеканал 360°вчера в 07:27

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

Российская газета24 июня в 23:00
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Армия и оружие

В Москве заметили, что военный бюджет НАТО в 20 раз больше, чем у РФ

Россия, напомнил дипломат, не раз предлагала взаимные шаги по по снижению военной напряженности, однако реакции на эти инициативы нет.
REGNUM 05:46
Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Политика

В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
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Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
99
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5,2K
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
2,2K
Общество

ЦИК: явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%

В Центризбиркоме заявили, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день составила 9,2 процента.
Парламентская газета 05:16
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Технологии

Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

News.ru 05:41
13
Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
14
Происшествия

В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
2
Общество

Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России

Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
279
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
6
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
322
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Анастасия Ивлеева, телеведущая и блоггер, стала чаще показывать в своих социальных сетях свою роскошную жизнь.
ToDay News Ufa вчера в 04:46
30
Общество

Лукашенко заявил, что москвичи активно скупают жилье в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне проявляют большой интерес к покупке белорусской недвижимости, в частности квартир, и этот спрос привел к их удорожанию.
ТАСС 05:52
3
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Армия и оружие

Генштабу ВС поручили разработать варианты поощрения участников парада

РЕН ТВ 05:13
Политика

Посол России в ФРГ рассказал о ситуации с газопроводом «СП-2»

Берлин, 26 июня 2020, 10:41 — REGNUM Логика шантажа и угроз со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») отвергаются властями ФРГ и немецкими бизнес-кругами.
REGNUM 03:41
6
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
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Кино

Вышел первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

Piter.tv 05:10
Общество

Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
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Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
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Происшествия

На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела

Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.
REGNUM 03:49
2
Технологии

Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4

Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera вчера в 06:04
22
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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