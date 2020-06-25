После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.

с чего всё началось

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

Политика Европа отказалась открывать границы для россиян Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля. 356

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,8K

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,3K

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 322

Финансы Российские банки рекордно снизили максимальную ставку по депозитам Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в первой десятке российских банков упала до рекордных 4,99%, свидетельствуют данные финансово-кредитных организаций.

Экономика Как новые законы изменят жизнь россиян в июле Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание. 6

Общество Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России Предсказавший пять лет назад пандемию коронавирусной инфекции вирусолог Михаил Щелканов считает, что новая вспышка COVID-19 может прийти в Россию вслед за всплеском заболеваемости в Европе. 6

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 141

Общество «Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.

Политика Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 372

Кино Релиз «Довода» Кристофера Нолана перенесли на август 2020-го Студия Warner вновь отложила премьеру «Довода» Кристофера Нолана: шпионский триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном теперь увидит свет 12 августа 2020-го.

Общество Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей. 107

Общество В правительстве Челябинской области снова нашли коронавирус Челябинск, 26 июня 2020, 10:30 — REGNUM В Челябинской области трое сотрудников управления общественных связей регионального правительства заразились коронавирусом. 5

Общество Рубят сук, на котором сидят Президент Украины Владимир Зеленский изолировался из-за коронавируса, обнаруженного у его жены, поэтому в Ивано-Франковскую область поехали, чтобы оценить масштабы бедствия, премьер Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.

Авто Автомобили с ДВС в России предлагают запретить Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году. 111