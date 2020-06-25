Финансы
Российская газетаДан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
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с чего всё началось
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан.Российская газета24 июня в 23:00
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Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Технологии
Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10
В настоящее время специалисты американской компании совершенствуют внешний вид Windows 10.
Evo-rus.com 03:23
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Финансы
Российские банки рекордно снизили максимальную ставку по депозитам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в первой десятке российских банков упала до рекордных 4,99%, свидетельствуют данные финансово-кредитных организаций.
Экономика сегодня 03:41
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Вирусолог назвал срок второй волны коронавируса в России
Предсказавший пять лет назад пандемию коронавирусной инфекции вирусолог Михаил Щелканов считает, что новая вспышка COVID-19 может прийти в Россию вслед за всплеском заболеваемости в Европе.
Журналистская правда 03:44
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью
Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
НГС 24 июня в 20:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Шоу-бизнес
Асмус рассказала детали развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус рассказала в Instagram о деталях развода с Харламовым.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Кино
Релиз «Довода» Кристофера Нолана перенесли на август 2020-го
Студия Warner вновь отложила премьеру «Довода» Кристофера Нолана: шпионский триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном теперь увидит свет 12 августа 2020-го.
КиноПоиск 02:12
Общество
Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат
Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
Религия
Схиигумен Сергий отказался приезжать на церковный суд епархии
Европейско-Азиатские новости вчера в 12:31
Общество
В правительстве Челябинской области снова нашли коронавирус
Челябинск, 26 июня 2020, 10:30 — REGNUM В Челябинской области трое сотрудников управления общественных связей регионального правительства заразились коронавирусом.
REGNUM 03:30
Общество
Рубят сук, на котором сидят
Президент Украины Владимир Зеленский изолировался из-за коронавируса, обнаруженного у его жены, поэтому в Ивано-Франковскую область поехали, чтобы оценить масштабы бедствия, премьер Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков.
Крымское Эхо вчера в 08:44
Авто
Автомобили с ДВС в России предлагают запретить
Экологи из Greenpeace предлагают запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в России к 2030 году.
Автоновости дня 00:19
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
Взгляд.ру вчера в 11:10
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 50,94%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ составила 50,94%.
ТАСС 02:23
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс вчера в 14:02
Политика
Посол России в ФРГ рассказал о ситуации с газопроводом «СП-2»
Берлин, 26 июня 2020, 10:41 — REGNUM Логика шантажа и угроз со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») отвергаются властями ФРГ и немецкими бизнес-кругами.
REGNUM 03:41