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Российская газета
Российская газета

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала еще причины ослабления рубля и дала прогноз на краткосрочную перспективу: - Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Что касается перспектив российской валюты, на наш взгляд, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Сырьевой экспорт и санкции играют против рубля

Экономика сегодня13:40
Газета.Ru

Аналитик дал прогноз по курсу рубля на конец октября

Газета.Ru02:22
Телеканал 360°

Рублю предрекли стабильность до выборов в США

Телеканал 360°02:07
ФАН

Финансовый аналитик рассказала о судьбе рубля после выборов президента США

ФАН01:32
РЕН ТВ

Аналитик предсказала укрепление российского рубля

РЕН ТВ00:26
Lenta.ru

Аналитик назвала причины ослабления рубля и дала ему прогноз

Lenta.ru23:54
Российская газета

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Российская газета23:00

Норвежский депутат выдвинул на Нобелевскую премию мира лидеров белорусской оппозиции

Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул на Нобелевскую премию мира в 2021 году трех лидеров белорусской оппозиции - бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
ТАСС12:35

Боррель призвал Армению и Азербайджан строго соблюдать прекращение огня

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике безопасности Жозеп Боррель провел разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, в ходе которого призвал стороны строго соблюдать прекращение огня.
РИА Новости13:19

Оппозиция собрала на марш в Минске порядка 10 тыс. человек. Задержаны десятки участников

Колонна, в которой было порядка 10 тыс. протестующих с бело-красно-белой символикой, полностью заблокировала проезд транспорта по Партизанскому проспекту, люди скандировали: "Забастовка", "Живе Беларусь", "Честные выборы", несли растяжки с надписями: "Солидарность - наше оружие".
ТАСС14:00

NASA заключило контракт по доставке на Луну аппарата для поиска льда

Вашингтон, 18 октября 2020, 09:16 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило с компанией Intuitive Machines of Houston контракт по доставке на Луну аппарата, предназначенного для поиска льда.
REGNUM02:16

Полина Максимова получила награду в Канне за роль в российском сериале

Российская актриса Полина Максимова удостоена награды международного фестиваля Canneseries во французском Канне за роль в сериале «257 причин, чтобы жить», передает в четверг пресс-служба сервиса Start.
Культуромания15 октября в 04:25

Суд отправил под домашний арест задержанного за мошенничество главу района Ленобласти

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, задержанного в субботу по делу о мошенничестве на 700 млн рублей.
ТАСС13:58