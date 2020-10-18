Дан прогноз по курсу рубля на конец октября
Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала еще причины ослабления рубля и дала прогноз на краткосрочную перспективу: - Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен.В источнике
С чего всё началось
Дан прогноз по курсу рубля на конец октября
Что касается перспектив российской валюты, на наш взгляд, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной.
Российская газета23:00
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