Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала еще причины ослабления рубля и дала прогноз на краткосрочную перспективу: - Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен.

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