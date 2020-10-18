Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Специально для "Российской газеты" Анна Зайцева, аналитик ГК "ФИНАМ", назвала еще причины ослабления рубля и дала прогноз на краткосрочную перспективу: - Помимо ухудшения с COVID-19, негативное влияние на рубль оказывала крайне нестабильная динамика нефтяных цен.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Что касается перспектив российской валюты, на наш взгляд, до объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Аналитик дал прогноз по курсу рубля на конец октября

Газета.Ru02:22
Российская газета

Дан прогноз по курсу рубля на конец октября

Российская газета23:00
ФАН

Финансовый аналитик рассказала о судьбе рубля после выборов президента США

ФАН01:32
РЕН ТВ

Аналитик предсказала возможное укрепление российского рубля

РЕН ТВ00:26
Lenta.ru

Аналитик назвала причины ослабления рубля и дала ему прогноз

Lenta.ru23:54
Телеканал 360°

Рублю предрекли стабильность до выборов в США

Телеканал 360°02:07
ИА Красная Весна

Аналитики обсуждают причины предполагаемого роста курса доллара — СМИ

ИА Красная Веснавчера в 16:11

Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Американский боксер Теофимо Лопес победил украинца Василия Ломаченко в бою за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF).
Коммерсантъ01:55

Китай разрушит сделку между NVIDIA и Arm, считают аналитики

Аналитики Gartner, например, указывают на неизбежность появления требований со стороны КНР по обеспечению доступа китайских клиентов к разработкам Arm после оформления сделки с NVIDIA, но предоставить подобные гарантии американская компания вряд ли будет в силах.
3DNews16 октября в 09:37

Назван сценарий появления агрессивного варианта коронавируса

Для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей, добавил специалист, выразив мнение, что коронавирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму.
РИА Новости23:47

Денис Проценко рассказал о критериях экстренной госпитализации при коронавирусе

По словам Дениса Проценко существуют четкие критерии госпитализации, которые знают врачи поликлиники и "скорой": - температура выше 38, которая не сбивается жаропонижающим препаратам в течении 48 часов - частота дыхания больше 25-26 вдохов в минуту - снижение сатурации - это показатель насыщения крови кислородом.
Комсомольская правда16 октября в 15:52