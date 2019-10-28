Финансы

Российская газетаРоссийская газетаДан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара

В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента. Мы видели реакцию рынка - рубль в моменте незначительно укрепился до 63,70 рубля к доллару. Доходности по 5-летним и 10-летним ОФЗ снизились на 1,5 и 1,1 процента (до 6,15 и 6,44 процента) соответственно.
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Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара

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