Финансы
Российская газетаДан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара
В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента. Мы видели реакцию рынка - рубль в моменте незначительно укрепился до 63,70 рубля к доллару. Доходности по 5-летним и 10-летним ОФЗ снизились на 1,5 и 1,1 процента (до 6,15 и 6,44 процента) соответственно.
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Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
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Евгений Савин: «Будет круто, если „Крылья“ закончат сезон в десятке»
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СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
Российская газета вчера в 00:11
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
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Ольга Зарубина до сих пор обижена на Аллу Пугачеву
Суть проблемы состоит в том, что когда уже знаменитый тогда композитор, поэт и певец Игорь Николаев написал песню «Айсберг», в исполнении Аллы Пугачевой покоривший все вершины отечественных хит-парадов, сначала он предложил исполнить ставший чуть ли не визитной карточкой Пугачевой песню именно Ольге Зарубиной.
Bimru.ru 07:47
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
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Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
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ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Cyber.sports.ru 13:32
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Федерер вышел в финал турнира в Базеле
В финале Федерер встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.
Спорт-Экспресс вчера в 13:04
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Солдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев
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Еще не прошло и двух недель, как известный рэпер стал отцом во второй раз. Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира.
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Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза 05:52
Энергетика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Коммерсантъ 17:02
Политика
Советник Трампа рассказал об избавлении от тела аль-Багдади
27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении аль-Багдади во время операции американских военных в Сирии.
Телеканал 360° 13:36
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СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
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Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
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США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
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Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
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Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
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Космос
В SpaceX рассчитывают начать продажу услуг связи Starlink в 2020 году
Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40