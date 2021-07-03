Американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

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С чего всё началось Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту. ПРАЙМ 20:03