Происшествия

Газета.RuГазета.RuДана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
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Звезда «Счастливы вместе» прокомментировала задержание Бочкаревой с кокаином

Lenta.ru13:08

Звезда «Счастливы вместе» не верит в историю с Бочкарёвой и кокаином

News.ru11:46

Режиссёр «Счастливы вместе» не может поверить, что у Бочкарёвой нашли наркотики

Life.ru06:14

Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости09:01

Не верю: режиссер «Счастливы вместе» о задержании Бочкаревой

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Друзья рассказали о состоянии Натальи Бочкарёвой после скандала с наркотиками

Московский Комсомолец07:45

Стали известны обстоятельства задержания Бочкаревой с наркотиками

Взгляд.ру10:23
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

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«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
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В МИД назвали опасным ведение переговоров с США

В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
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Политика

Крым посетит делегация из США и стран Европы

Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
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На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
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На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
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Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
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В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера

Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
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Кино

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
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Охота за украденными реликвиями в релизном трейлере Code Vein

В честь релиза вампирского экшена Code Vein студия Bandai Namco выпустила новый трейлер игры.
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Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

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Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Борису Джонсону может грозить импичмент

Премьеру может грозить судебное разбирательство.
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В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста

В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
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Украина запустит транспорт на границе с Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
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Новое обновление превратило электромобиль Tesla в игровую приставку

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Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»

Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
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В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
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Наталья Бочкарёва
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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Счастливы вместе
Сериал, 2006–2013 (16+)
Обычная жизнь нормальной семьи из провинции: муж, жена, 2 детей, 1 собака и соседи. Жена Даша - домохозяйка, обожает смотреть сериалы и ходить по магазинам. Муж Гена - менеджер обувного магазина, любит торчать в гараже и смотреть футбол с друзьями. Дочь Света - ученица старших классов, меняет парней каждую неделю. Сын Рома - целыми днями играет в компьютер и строит козни сестре. Букины ссорятся хотя бы раз в день - так они развлекаются. Они уже 16 лет вместе и по-прежнему любят друг друга. Это самая счастливая семья на свете.
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