Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.

Дана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Общество Дима Билан извинился перед самарцами Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.

Армия и оружие Российская армия получает новые танки Т-90М Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.

Футбол Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.

Политика Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Футбол «Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы «Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Политика В МИД назвали опасным ведение переговоров с США В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.

Политика Крым посетит делегация из США и стран Европы Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Спорт Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.

Общество Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Политика У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги» Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.

Политика В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.

Кино В киновселенную Marvel вернется Человек-паук В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.

Игры Охота за украденными реликвиями в релизном трейлере Code Vein В честь релиза вампирского экшена Code Vein студия Bandai Namco выпустила новый трейлер игры.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Финансы Средний срок ипотеки в России существенно вырос Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Религия В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".

Политика Украина запустит транспорт на границе с Крымом Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Авто Новое обновление превратило электромобиль Tesla в игровую приставку Обновление программного обеспечения Tesla V10.0 добавляет такие функции, как Smart Summon, Netflix/YouTube, Spotify, караоке и многое другое.

Армия и оружие Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр» Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.