Происшествия
Газета.RuДана Борисова отреагировала на задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала задержание актрисы Натальи Бочкаревой, у которой недавно обнаружили наркотики.
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Друзья рассказали о состоянии Натальи Бочкарёвой после скандала с наркотиками
Московский Комсомолец07:45
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
РИА Новости 14:45
Армия и оружие
Российская армия получает новые танки Т-90М
Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.
РИА Новости 17:05
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Футбол
«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы
«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Политика
В МИД назвали опасным ведение переговоров с США
В МИД РФ заявили, что вести переговоры с США стало опасно.
Рамблер 10:24
Политика
Крым посетит делегация из США и стран Европы
Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Космос
Британцы хотят создать самолет, способный долететь из Лондона в Сидней за 4 часа
Британское космическое агентство вместе с австралийским создадут гиперзвуковой самолет, передает CNN.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Политика
В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера
Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 12:38
Игры
Охота за украденными реликвиями в релизном трейлере Code Vein
В честь релиза вампирского экшена Code Vein студия Bandai Namco выпустила новый трейлер игры.
Игромания.ру вчера в 06:49
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
РИАМО вчера в 12:43
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Борису Джонсону может грозить импичмент
Премьеру может грозить судебное разбирательство.
РЕН ТВ 13:22
Религия
В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста
В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Политика
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
RT на русском 06:29
Авто
Новое обновление превратило электромобиль Tesla в игровую приставку
Обновление программного обеспечения Tesla V10.0 добавляет такие функции, как Smart Summon, Netflix/YouTube, Spotify, караоке и многое другое.
SpeedMe 27 сентября в 01:00
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01