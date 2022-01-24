РИА НовостиДанчиков: в Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ, кафе и клубахПроверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах и других общественных местах Москвы.ИзвестияВ столице за последнюю неделю уже выявили несколько торговых центров, где не соблюдается масочный режим.Комсомольская правдаДанчиков добавил, что работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра Сергея Собянина о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ Москве за прошедшие сутки диагностировали максимальное с начала пандемии число новых заражений коронавирусом — 19 509.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМосква 24ТВ ЦентрИзвестияГазета.RuРоссийская газетаМИР 24Daily StormТК ЗвездаСоциальные новостиRT на русскомФАНAnewsВечерняя МоскваКомсомольская правдаЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииВ Москве усилили проверку санитарных мер в общепите, ТЦ и развлекательных учрежденияхКоммерсантъвчера в 11:39В Москве выборочно проверят выполнение требования о переводе на удаленку 30% сотрудниковТАССвчера в 11:32Самое цитируемоеМосковские власти ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических мерФАНвчера в 12:25В Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19ТВ Центрвчера в 13:13Начальник Главконтроля Данчиков: в Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусомLenta.ruвчера в 11:47Данчиков: в Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ, кафе и клубахРИА Новостивчера в 12:52В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в ТЦ, ресторанах и клубахRT на русскомвчера в 11:29В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер в ТЦ, магазинах и кафеМосква 24вчера в 11:08Показать ещёОценить428Поделиться