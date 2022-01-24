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Данчиков: в Москве усилят проверки соблюдения мер по борьбе с COVID-19 в ТЦ, кафе и клубах

Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах и других общественных местах Москвы.
Известия
В столице за последнюю неделю уже выявили несколько торговых центров, где не соблюдается масочный режим.
Комсомольская правда
Данчиков добавил
, что работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра Сергея Собянина о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников.
Дождь
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В Москве за прошедшие сутки диагностировали максимальное с начала пандемии число новых заражений коронавирусом — 19 509.
РБК

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