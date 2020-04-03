Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruДаниэль Мальдини излечился от коронавируса

Нападающий "Милана" Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.
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Мальдини-младший излечился от коронавируса

Советский спорт13:56

Сын Мальдини рассказал, что избавился от симптомов коронавируса

Евро-футбол.ру13:52

Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

Sport24.ru12:49

Сын Мальдини вылечился от коронавируса

Бомбардир.ру13:21

Даниэль Мальдини излечился от коронавируса

Soccer.ru13:17

Даниэль Мальдини объявил, что вылечился от коронавируса

Sports.ru13:12

Сын Мальдини вылечился от коронавируса

Газета.Ru13:29
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Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер 03:57
Футбол

Комментатор Уткин вступил в прямой конфликт с Дзюбой и Канделаки

Бывший комментатор, а ныне блогер Василий Уткин вступил в прямой конфликт с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки и футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.
АБН 03:18
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
РБК 08:43
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru вчера в 11:37
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Армия и оружие

В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 15:49
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости 14:08
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Здоровье

Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус

Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Ugpressa.ru 13:46
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Общество

В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»

В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Янтарный Край 11:33
Гаджеты

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
3DNews 09:36
Происшествия

ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке

Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Полит.ру вчера в 09:37
Общество

Россия отменила все международные рейсы

Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Медиазона 14:13
Футбол

Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок

Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.
Sport24.ru 14:55
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь

Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Privet-Rostov.ru 12:42
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия 15:37
Религия

В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху

2 апреля в РПЦ допустили, что в этом году из-за коронавируса верующим придется быть готовыми к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение и ограничатся просмотром трансляции на телевидении.
РБК 16:09
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 09:14
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Футбол

Экс-ведущая «Спартака» показала коллаж с Глушаковым в купальнике

РИА Новости 11:01
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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан «Милана» и сборной Италии. Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - технический директор «Милана».
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