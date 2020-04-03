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Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Энергетика Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

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Общество Россия отменила все международные рейсы Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Футбол Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

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Религия В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху 2 апреля в РПЦ допустили, что в этом году из-за коронавируса верующим придется быть готовыми к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение и ограничатся просмотром трансляции на телевидении.