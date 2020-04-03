Коронавирус
Soccer.ruДаниэль Мальдини излечился от коронавируса
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Общество
В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек
По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Футбол
Комментатор Уткин вступил в прямой конфликт с Дзюбой и Канделаки
Бывший комментатор, а ныне блогер Василий Уткин вступил в прямой конфликт с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки и футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Политика
Россия передала США тест-систему на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Здоровье
На Кубани медики попросили продлить карантин
В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
Армия и оружие
В Сербию прибыл пятый самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Пятый самолёт Ил-76 ВКС России прибыл в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Здоровье
Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус
Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Общество
В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»
В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Гаджеты
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении.
Происшествия
ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
Сотрудники ФСБ взяли под стражу двух генералов МВД и следователя по особо важным делам.
Общество
Россия отменила все международные рейсы
Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Футбол
Возможное возобновление сезона Серии А отложено на неопределенный срок
Руководство Серии А 3 апреля провело видеоконференцию с профсоюзом футболистов Италии, на котором стороны обсудили планы по возобновлению сезона и возможное сокращение зарплат на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила дочь
Сегодня Анастасия Заворотнюк отмечает свой 49-й день рождения. С праздником ее публично поздравила старшая дочь Анна.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи
Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Религия
В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху
2 апреля в РПЦ допустили, что в этом году из-за коронавируса верующим придется быть готовыми к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение и ограничатся просмотром трансляции на телевидении.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.