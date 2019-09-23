Общество

Журналистская правдаЖурналистская правдаДании придется разрешить строительство «Северного потока-2»

Если Дания хочет следовать этому плану, то ей придется разрешить строительство газопровода на своей территории, так как именно российский газ она будет закупать в ФРГ. В этом случае реализация «Северного потока-2» уложится в запланированные сроки (начало 2020 года).
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