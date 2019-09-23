Общество
Журналистская правдаДании придется разрешить строительство «Северного потока-2»
Если Дания хочет следовать этому плану, то ей придется разрешить строительство газопровода на своей территории, так как именно российский газ она будет закупать в ФРГ. В этом случае реализация «Северного потока-2» уложится в запланированные сроки (начало 2020 года).
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Эксперты допускают выдачу Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Экономика сегодня08:41
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Журналисту Азару грозит 30 суток ареста из-за акции 31 августа
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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Карлос Гон и Nissan выплатят $16 млн штрафа в США за сокрытие данных о компенсациях
Сам Гон выплатит $1 млн, компания - $15 млн.
ТАСС 11:54
Футбол
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По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
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Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
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Как сообщает портал wroom.ru, спустя три года разработчики показали вторую версию «Крыма», построенную уже с учётом выявленных недостатков первого прототипа.
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«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
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В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
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В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
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Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.
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BFM.ru 21 сентября в 23:32
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В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
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Пожар в ангаре на севере Москвы потушен
Пожар в ангаре на Ижорской улице на севере Москвы ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
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Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
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Ульяну Тригубчак обвинили в измене «Салавату Юлаеву»
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
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