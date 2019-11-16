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Autosport.com.ruAutosport.com.ruДаниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии. За несколько минут до клетчатого флага после обеда на его машине возникли проблемы с силовой установкой, из-за которых он вылетел с трассы.
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Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

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Квят: «Машина просто сама по себе выключилась»

Sport24.ruвчера в 17:44

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии

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Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»

РБКвчера в 16:12

Даниил Квят — об аварии: «Что-то сломалось в машине, я не знаю, что именно»

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«Хонда»: Квят и Гасли использовали «пятничные» двигатели

Чемпионатвчера в 16:55
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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РИА Новости вчера в 06:25
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РИА Новости вчера в 15:29
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В Сети появилось новое изображение флагманского смартфона Honor V30, который должны представить уже очень скоро – 26 ноября.
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Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

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