Автоспорт
Autosport.com.ruДаниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии. За несколько минут до клетчатого флага после обеда на его машине возникли проблемы с силовой установкой, из-за которых он вылетел с трассы.
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Даниил Квят — об аварии: «Что-то сломалось в машине, я не знаю, что именно»
Спорт-Экспрессвчера в 20:32
Технический директор «Хонды»: «Квят попал в аварию после полного выключения мотора»
Sports.ruвчера в 16:23
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