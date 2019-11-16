Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии. За несколько минут до клетчатого флага после обеда на его машине возникли проблемы с силовой установкой, из-за которых он вылетел с трассы.

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

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