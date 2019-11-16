Автоспорт

F1news.ruF1news.ruДаниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
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