Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

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