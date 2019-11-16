Автоспорт

F1news.ruF1news.ruДаниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
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Квят: «Машина просто сама по себе выключилась»

Sport24.ruвчера в 17:44

Квят сошел с дистанции во второй практике «Гран-при Бразилии» из-за отказа двигателя

Спорт-Экспресс01:38

Гасли: мы знали, что двигатель рано или поздно откажет

Чемпионат05:30

Кошмарная тренировка Квята в Бразилии: отключение мотора спровоцировало аварию. Все закончилось пожаром

Sports.ru04:54

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

F1news.ruвчера в 17:30

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»

РБКвчера в 16:12

Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

Вести.Ruвчера в 15:45
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Политика

В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
РИА Новости 03:03
Политика

Путин поздравил президента Киргизии с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения своего коллегу из Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
Life.ru 03:17
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной

Дмитрий Шепелев — российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске — рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Армия и оружие

F-35I приготовился уничтожить С-400

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 05:25
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Политика

Трамп и Эрдоган решают вопрос о поставке С-400 в Турцию

Sputnik Таджикистан 14 ноября в 00:58
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие

Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Газета.Ru вчера в 15:09
Спорт

Xbox: в производстве Xbox Game Studios рекордное количество игр

Агрессивные и умные приобретения студий поставили Xbox в доминирующее положение по количеству потенциальных релизов.
3DNews 05:21
Авто

Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры

В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.
32CARS.ru вчера в 01:21
Общество

Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Газета.Ru 04:31
Авто

Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Автоновости дня вчера в 06:50
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru вчера в 17:56
Армия и оружие

В Средиземном море состоялись учения кораблей Балтфлота

По данным пресс-службы Балтфлота, участие в маневрах приняли, в том числе буксир «Виктор Конецкий», танкер «Ельня» и СКР «Ярослав Мудрый».
ГЛАС.RU 04:32
Музыка

Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня

Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
ИнфоСМИ 02:37
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Спорт

Большунов выиграл спринт классическим стилем на турнире в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на турнире FIS в финском Муонио.
Sportbox.RU вчера в 07:52
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Армия и оружие

Минск заявил об отказе от российской базы ВВС

Белоруссия приняла решение купить истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории.
Газета.Ru 14 ноября в 01:05
Футбол

Экс-футболист «Спартака» женился на российской модели

Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Вечерняя Москва вчера в 12:55
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Политика

Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже

Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
SakhaNews вчера в 11:16
Политика

На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

Газета.Ru вчера в 16:13
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