Автоспорт
F1news.ruДаниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
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Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Политика
Путин поздравил президента Киргизии с днём рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения своего коллегу из Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
Происшествия
Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной
Дмитрий Шепелев — российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске — рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Армия и оружие
F-35I приготовился уничтожить С-400
Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Политика
Трамп и Эрдоган решают вопрос о поставке С-400 в Турцию
Общество
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Армия и оружие
Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Спорт
Xbox: в производстве Xbox Game Studios рекордное количество игр
Агрессивные и умные приобретения студий поставили Xbox в доминирующее положение по количеству потенциальных релизов.
Авто
Электрокроссовер Ford Mach-E в стиле Mustang рассекретили до премьеры
В движение Ford Mustang Mach E приводится электродвигателем, который также в зависимости от модификации будет отличаться мощностью от 255 до 282 л.с. При этом спецсерия The First Edition получит самый мощный вариант мотора – 333 л.с. и полный привод.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Армия и оружие
В Средиземном море состоялись учения кораблей Балтфлота
По данным пресс-службы Балтфлота, участие в маневрах приняли, в том числе буксир «Виктор Конецкий», танкер «Ельня» и СКР «Ярослав Мудрый».
Музыка
Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня
Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
Спорт
Большунов выиграл спринт классическим стилем на турнире в Финляндии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на турнире FIS в финском Муонио.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Армия и оружие
Минск заявил об отказе от российской базы ВВС
Белоруссия приняла решение купить истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» женился на российской модели
Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Политика