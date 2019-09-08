Даниил даже не увидел финишный флаг, его гонка завершилась на 31-м круге по техническим причинам (отказал двигатель Honda). Квят называл гран-при Италии очень важным для себя и команды, даже выступал в шлеме специальной раскраски.

Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Футбол Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.

Происшествия В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.

Происшествия У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Политика Оппозиция оспорит итоги выборов главы Абхазии Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил о намерении оспорить итоги второго тура выборов главы государства.

Недвижимость Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.

Политика 18 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв По предварительным данным ГАС «Выборы», 18 депутатов переизбрались в новый созыв.

Политика Старовойт победил на выборах губернатора Курской области Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе, который прошел в Абу-Даби.