Автоспорт
UfacityNews.ruДаниил Квят не смог завершить гонку в Монце
Даниил даже не увидел финишный флаг, его гонка завершилась на 31-м круге по техническим причинам (отказал двигатель Honda). Квят называл гран-при Италии очень важным для себя и команды, даже выступал в шлеме специальной раскраски.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат 16:50
Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга по данным экзитполов
Самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге.
ФАН 15:06
Происшествия
В Германии 14 человек пострадали в результате взрыва на празднике
В результате травмы получили не менее 14 человек. Состояние шести пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Российская газета 18:18
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Здоровье
Опыт лечения онкологии кузбассовцы будут перенимать в Японии
Комсомольская правда - Кемерово 00:58
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Оппозиция оспорит итоги выборов главы Абхазии
Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния заявил о намерении оспорить итоги второго тура выборов главы государства.
URA.Ru 22:44
Недвижимость
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового
Российское жилье дорожает вдвое быстрее среднемирового Резкий рост цен на недвижимость на фоне изменений законодательства, отраслевой инфляции и повышения доступности ипотеки помог России взлететь на 27 позиций в мировом рейтинге цен на жилье — сразу на 19-е место.
Коммерсантъ 18:41
Политика
18 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв
По предварительным данным ГАС «Выборы», 18 депутатов переизбрались в новый созыв.
Твой Иркутск 22:20
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе, который прошел в Абу-Даби.
АБН 00:37
Баскетбол
Базаревич останется главным тренером сборной России по баскетболу
Российский специалист Сергей Базаревич продолжит работу со сборной России по баскетболу, об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Sport.ru 16:00
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24